Живущего в страхе Ахмеда Ахмедзаде назначили советником премьер-министра Азербайджана

Сразу же после увольнения с должности экс-председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» Ахмед Ахмедзаде в интервью азербайджанским журналистам искренне признался, что начиная с 1967 года жил с неизменным чувством страха.

Сложно сказать, что заставляло бывалого партийного работника, неизменного главу нашего водного хозяйства возвращаться домой из служебного кабинета в страхе. Не страх ли потерять должность? И вылиться из партийной обоймы?

Так или иначе, но, как стало известно сегодня, занимавший на протяжении 28 лет пост главы ОАО «Мелиорация и водное хозяйство» 76-летний А.Ахмедзаде получил новое назначение. А.Ахмедзаде занял пост советника премьер-министра Азербайджана. Похоже, чиновнику помогли преодолеть страх. Он снова на посту.