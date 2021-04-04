Пашинян сказал, что он планирует обсудить с Путиным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян планирует обсудить вопросы военно-технического сотрудничества на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. Об этом глава армянского правительства сказал в интервью РИА Новости.

"В повестке дня встречи с президентом Российской Федерации будут вопросы, касающиеся всех сфер армяно-российских союзнических отношений, в том числе сотрудничества в военно-технической сфере", - сказал Пашинян.

Агентство напоминает, что в конце февраля Пашинян на заседании правительства заявил о намерении укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности, в частности, в процессе реформирования армии. Он анонсировал формирование возглавляемой министром обороны рабочей группы, которая займется созданием графика дорожной карты реформирования вооруженных сил. По словам премьера, в этом процессе армянская сторона намерена установить более тесное сотрудничество с партнером номер один в сфере безопасности - Российской Федерацией.