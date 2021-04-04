Госслужба обратилась к «Азеригаз» с интересным предложением

Производственное объединение «Азеригаз» всегда внимательно относится к выполнению возложенных на него задач по развитию предпринимательства в стране. Обращения бизнесменов рассматриваются своевременно, и принимаются необходимые меры, сообщили haqqın.az в пресс-службе ПО.

На днях в Государственную службу по антимонопольному надзору и контролю за потребительским рынком при Министерстве экономики поступило новое предложение для дальнейшего развития предпринимательской деятельности. Так, в Государственной службе рекомендовали внести изменения в технические условия, которые предприниматели получают для прокладки природного газа. Отраженный в документе пункт 4.8 (все оборудование, которое будет использоваться, должно быть новым и неиспользуемым) будет исключен из указанного перечня. Это требование обязывало предпринимателя приобретать новые приборы для измерения газа. Но некоторые предприниматели в целях экономии используют повторно газовые счетчики, которые подлежат ремонту.

В Государственной службе, принимая во внимание подобные обращения, направили соответствующее предложение в ПО «Азеригаз», и объединение положительно отреагировало на такую инициативу.

В целом в ПО «Азеригаз» высоко ценят сотрудничество с Государственной службой по антимонопольному надзору за потребительским рынком при Минэкономики. Считается, что выдвинутые в той или иной форме предложения позволят более эффективно организовать общую работу. Считаем, что и впредь такая деятельность будет носить устойчивый характер.