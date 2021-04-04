Мошенник под видом чиновника вымогал деньги у главврача

В Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре была исследована информация о том, что Гулиев Зияд Тофиг оглу, выдавая себя за должностного сотрудника госоргана, вымогал деньги.

Как сообщили в Генпрокуратуре, были выявлены подозрения в том, что З.Гулиев, представившись завотделом госструктуры, потребовал у главврача одной из больниц 2 тысячи манатов взамен на неразглашение жалоб сотрудников этого учреждения на противозаконные действия.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных 5 апреля 2021 года, Зияд Гулиев был задержан с поличным при получении требуемой от главврача этой больницы оставшейся части суммы - 5 тыс. манатов.

В отношении Зияда Гулиева возбуждено уголовное дело по статьям 310 (присвоение полномочий должностного лица), 32.4, 312.1 (подстрекательство к даче взятки) и 178.2.4 (мошенничество с причинением значительного ущерба) Уголовного кодекса Азербайджана, решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста.