Прошли первые встречи 3-й футбольной Лиги адвокатов, посвященные Победе

Адвокаты страны продолжают пропагандировать и продвигать здоровый образ жизни, несмотря на пандемию коронавируса, охватившую весь мир. Так и в этом году по традиции стартовала футбольная лига адвокатов, сообщили haqqın.az в коллегии.

Игры этого года посвящены доблестной победе, одержанной нашей армией и народом в 44-дневной Отечественной войне. Даже команды-участники футбольной Лиги адвокатов добавили к своим названиям почетные имена, которые напоминают славные страницы Великой Победы. Участниками 3-й АФЛ являются футбольные команды «Абшерон-Шуша», «Адвокат-Ханкенди», «Барристер-Джабраил», «Адалат –Агдам», «Кяпаз –Муров», «Лаверс-Аргюнаш», «Ветераны – Худафарин», «Интер-Лачин» и «Сумгаит регионал-Губадлы».

Первые матчи 3-го тура Футбольной лиги чемпионов, посвященные победе, состоялись 3 апреля 2021 года на стадионах «Спортстер Арена». На этот раз турнир проводится в соответствии с соглашением между Коллегией адвокатов и АФФА. По этой причине игры управляются профессиональными судьями, назначенными АФФА.

Первый тур, как и каждый год, преподнес сюрпризы фанатам команд. Так, в первой встрече команда «Барристер-Джабраил» с большим счетом (5:1) обыграла действующего чемпиона, победителя прошлого сезона команду «Абшерон – Шуша». В следующей встрече команда «Адалят-Агдам», претендующая на чемпионство, с ожидаемым результатом одержала победу над командой “ветераны-Худафарин” (7:2). Другие встречи прошли тоже очень интересно.

Одним из интересных моментов является то, что накануне между Коллегией адвокатов и Бакинским государственным университетом был подписан меморандум о сотрудничестве. С целью укрепления сотрудничества и дружбы футбольная команда «Юридического факультета» БГУ была приглашена для участия в турнире вне конкурса. Команда «Юридического факультета», в первом же туре смогла сыграть вничью с командой «Адвокат-Ханкенди» (2:2).

Следующие игры турнира назначены на 6 апреля 2021 года. Любительский турнир проходит в соответствии с правилами карантина, на открытом воздухе, без присутствия зрителей. Основным уполномоченным лицом в проведении турнира является член Президиума Коллегии адвокатов Эльчин Усуб.