Суд прекратил уголовное преследование Кочаряна
Суд в Ереване прекратил уголовное преследование в отношении экс-президента Армении Роберта Кочаряна, бывшего генсека ОДКБ генерал-полковника Юрия Хачатурова, бывшего министра обороны Сейрана Оганяна, бывшего вице-премьера Армена Геворкяна по статье 300.1 УК Армении.
Как сообщает Новости Армении, данное решение обнародовала судья Анна Данибекян. Уголовное преследование прекращено на основании отсутствия факта преступления.
26 марта Конституционный суд Армении по итогам рассмотрения обращения Роберта Кочаряна и суда первой инстанции опубликовал заключительную часть решения, признав статью 300.1 УК противоречащей статьям 78 и 79 Конституции. Решение КС окончательное и обжалованию не подлежит. КС счел статью 300.1 неопределенной с точки зрения права и инкриминируемого деяния, неясно, о свержении какого строя идет речь, учитывая, что статью принимали при одной действующей Конституции, а пытались применить при другой.