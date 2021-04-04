В Азербайджане за последние сутки выявлено 2 035 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 1174 человек, 32 - скончались, сообщает Оперативный штаб при Кабинете министров.

В целом на сегодняшний день в Азербайджане выявлено 273 869 случаев заражения COVID-19. Из этого числа 243 467 человек вылечились, 3 743 – скончались. Продолжается лечение 26 659 активных больных.

В Азербайджане для выявления коронавируса за все время пандемии проведено 2 948 419 тестов.