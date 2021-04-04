Оперштаб назвал число вакцинированных в Азербайджане

За прошедшие сутки в Азербайджане от коронавируса (COVID-19) вакцинировано 34 344 человека. Об этом haqqin.az сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

В сообщении отмечено, что за последние сутки первую дозу вакцины получили 20 459 человек, а вторую дозу – 13 885 человек.

На сегодня в целом против коронавирусной инфекции в стране вакцинирован 982 291 человек. Таким образом, количество вакцинированных первой дозой составляет 611 471 человек, второй дозой – 370 820 человек.