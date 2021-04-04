Азербайджанский институт пищевой безопасности (АИПБ) предлагает профессиональные консультационные услуги по анализу рисков в пищевой цепи субъектам предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере пищевых продуктов.

Сервис включает этапы определения рисков и допустимых уровней безопасности пищевой безопасности в хозяйствующем субъекте, оценки угроз, выбора и классификации мер управления.

В рамках услуги проводится оценка риска предприятия с точки зрения здоровья человека и пищевой безопасности, а также анализ окружающей среды вокруг предприятия, производственной деятельности и других вспомогательных факторов. В то же время для субъекта предпринимательства, использующего услугу, определяются соответствующие меры по контролю за установленными рисками, предоставляется необходимая информация об выявленных рисках и применяемых нововведениях.

Отмечается, что профессиональные консультационные услуги по анализу рисков в пищевой цепи осуществляются в соответствии со стандартом ISO 22000:2018.

Субъекты предпринимательства, осуществляющие деятельность в пищевой сфере, могут обратиться в Азербайджанский институт продовольственной безопасности по телефону (012) 377-00-20 (внутренний 553), чтобы воспользоваться услугами профессионального консультирования по анализу рисков в пищевой цепи.

Следует отметить, что АИПБ оказывает научно-технические и практические консультации по пищевой безопасности, а также исследовательские услуги по показателям пищевой безопасности.