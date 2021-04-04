Эйнулла Фатуллаев 18:17

Обстрел Шуши из оперативно-тактических установок «Искандер-М» занимает всю национальную повестку Азербайджана. Жаркие споры, вызванные чрезмерным беспокойством после шаловливой безответственности армянских генералов, выпустивших по Азербайджану баллистическую ракету, множатся на муссируемые слухи о применении стратегического оружия и в сторону других азербайджанских городов. Однако Азербайджан все еще не может получить в Москве ясный ответ на главный вопрос – каким образом в Армении оказались установки «Искандер-М»? Ведь согласно официальным данным, Россия не поставляла эти установки своему союзнику. Речь шла об ОТРК «Искандер-Э». С другой стороны, по сей день специалисты не установили точное местонахождение комплексов - откуда вели обстрел по Шуше? Если обстреливали из установок «М», а это уже доказано благодаря неопровержимым вещдокам, в частности идентификационному номеру, то выпустить ракету с дальностью полета до 3 тысяч километров могли бы и не с территории Армении.

Но в Москве хранят упорное молчание. Нет никакой реакции на глубокую обеспокоенность в дружественной стране в Азербайджане, с которой Россию связывают стратегические партнерские отношения. Выступает лишь один Песков. Однако заявления официального представителя Кремля изобилуют обтекаемыми формулировками и дежурными заявлениями. Будто Песков отвечает на обеспокоенные заявления и вопросы не дружественной страны, а какому-нибудь чуждому заокеанскому государству. Суровое равнодушие и пугающее хладнокровие. В последнем комментарии для РИА Новости пресс-секретарь российского президента так и заявил, что журналисты обратились не по адресу. Дескать, вопрос поставок чудовищного оружия, угрожающего всей системе стабильности в регионе, должен быть направлен силовикам. Но и они молчат. Минобороны России, выступившее с молниеносным заявлением после случайно оброненной несуразно искренней фразы Пашиняна о доморощенной ракете «Искандер», которая не сработала во время войны, словно не замечает кричащих обломков ракеты в окрестностях Шуши. Не говоря о муссируемых в Азербайджане слухах об обстреле ракетами пригородов Баку. Вместо того, чтобы внести окончательную ясность и положить конец всевозможным дискуссиям вокруг «Искандеров», несколько часов назад российские власти распространили странное сообщение о пресечении попытки отправки в Армению запасных частей танкового стабилизатора. Полнейший абсурд, если не сказать откровенное издевательство!