Павел Дуров оказался самым богатым жителем Дубая
Основатель социальной сети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павел Дуров стал 112-м в списке мировых миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние эксперты издания оценили в 17,2 миллиарда долларов.
При этом россиянин оказался самым богатым жителем Дубая. У идущего следом за ним уроженца Индии, владельца LuLu Group International Юсуффа Али состояние составляет 4,8 миллиарда долларов.
Также Дуров впервые вошел в десятку богатейших людей России, попав сразу на девятое место. Годом ранее издание оценивало его состояние в 3,4 миллиарда долларов.
Российскую часть списка возглавил Алексей Мордашов, у которого, с учетом переданных сыновьям активов, остается 29,1 миллиарда долларов. Следом идет основной бенефициар «Норникеля» Владимир Потанин (27 миллиардов долларов), а замыкает тройку владелец НЛМК Владимир Лисин (26,2 миллиарда долларов).
В мировом рейтинге первое место с результатом 177 миллиардов долларов занимает владелец Amazon Джефф Безос. Следом за ним идет Илон Маск, чье состояние выросло до 151 миллиарда.