Турция готова возобновить диалог с Евросоюзом

Руководство Турции подтвердило готовность возобновить конструктивное партнерство с Евросоюзом по направлениям, представляющим взаимный интерес. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по итогам встречи в Анкаре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мероприятие транслировала пресс-служба Еврокомиссии, передает ТАСС.

"Турция продемонстрировала стремление к конструктивному диалогу и партнерству с ЕС", - заявила фон дер Ляйен и отметила, что в ближайшее время ЕК представит предложения по развитию сотрудничества в сфере экономики, здравоохранения, климата, миграции и визовым вопросам, и в области соблюдения прав человека в Турции.