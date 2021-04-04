6 апреля в Государственном таможенном комитете состоялась встреча с представителями компаний, осуществляющих международные грузовые перевозки. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Во встрече приняли участие начальник Главного управления организации работы таможенных пограничных пропускных пунктов Государственного таможенного комитета Шахин Алескеров, начальник Управления международного сотрудничества Дилявер Фарзалиев, советник по таможенным вопросам Посольства Российской Федерации в нашей стране Георгий Песчанских и представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана.

На мероприятии обсуждались процесс пересечения границы между Азербайджаном и Россией, очереди, расчет штрафов для азербайджанских компаний-грузоперевозчиков на российской стороне, задержки водителей на пограничных пунктах пропуска.

Было отмечено, что таможенно-пропускные пункты, расположенные на азербайджано-российской границе, играют важную роль в осуществлении международной торговли и транзита, и существуют эффективные отношения сотрудничества между таможенными структурами двух стран для быстрого и легкого осуществления перевозок.

В настоящее время на таможенно-пропускных пунктах ведутся работы по реконструкции, в течение этого года планируется завершить строительство и ввести в эксплуатацию еще один таможенно-пропускной пункт. Это позволит ускорить процессы пересечения границы и грузоперевозок.