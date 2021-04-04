Нефть стремительно прибавляет в цене

Цены на нефть эталонных марок увеличили прирост в ходе торгов во вторник, отыгрывая потери после падения более чем на 4% днем ранее.

Инвесторы ожидают переговоров по иранской ядерной сделке в Вене.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $64,23 за баррель, что на $2,08 (3,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на май на торгах нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $60,82 за баррель, что на $2,17 (3,7%) выше уровня на закрытие предыдущей сессии.