Радостная новость для работников здравоохранения от İrşad
Сеть магазинов İrşad не оставила без внимания самоотверженных медицинских работников, которым на протяжении года мы доверяли свое здоровье.
Так, во Всемирный день здоровья, отмечаемого ежегодно 7 апреля, стартует трехдневная кампания для всех работников здравоохранения, которым мы доверяем свою жизнь. В рамках кампании медработники могут приобрести желаемые товары на выгодных условиях в 37 магазинах İrşad по всему Азербайджану.
Врачи для здоровья, а здоровье для врачей на выгодных условиях предлагает İrşad. Таким образом, в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссий они могут приобрести часы для ежедневного осмотра, новейшие модели планшетов для ведения удобной регистрации пациентов и планирования работы. А чтобы контролировать время и следить за своим здоровьем в течение напряженного рабочего дня, им в помощь «умные часы» с функциями измерения пульса, подсчета шагов и анализа сна. Еще в этот список входит антибактериальный шкаф, который станет неотъемлемой частью комнаты для осмотра и дома. Он мгновенно очистит волшебные белые халаты от повседневных вирусов и бактерий в больничной среде.
Кроме этого, в рамках кампании, которая продлится до 9 апреля, клиентам предлагаются в рассрочку на 12 месяцев смартфоны и ноутбуки, бытовая техника и телевизоры - на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссий.
В Irshad, одной из крупнейших сетей магазинов по продаже мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, по желанию клиентов регулярно проводятся скидочные акции и кампании.
Клиенты İrşad также могут зайти в раздел «Кампании» на сайте www.irshad.az и воспользоваться предоставляемой продукцией. Отслеживать новости можно и на официальных страницах İrşad в социальных сетях.