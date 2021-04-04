Радостная новость для работников здравоохранения от İrşad

Так, во Всемирный день здоровья, отмечаемого ежегодно 7 апреля, стартует трехдневная кампания для всех работников здравоохранения, которым мы доверяем свою жизнь. В рамках кампании медработники могут приобрести желаемые товары на выгодных условиях в 37 магазинах İrşad по всему Азербайджану.

Сеть магазинов İrşad не оставила без внимания самоотверженных медицинских работников, которым на протяжении года мы доверяли свое здоровье.

Врачи для здоровья, а здоровье для врачей на выгодных условиях предлагает İrşad. Таким образом, в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссий они могут приобрести часы для ежедневного осмотра, новейшие модели планшетов для ведения удобной регистрации пациентов и планирования работы. А чтобы контролировать время и следить за своим здоровьем в течение напряженного рабочего дня, им в помощь «умные часы» с функциями измерения пульса, подсчета шагов и анализа сна. Еще в этот список входит антибактериальный шкаф, который станет неотъемлемой частью комнаты для осмотра и дома. Он мгновенно очистит волшебные белые халаты от повседневных вирусов и бактерий в больничной среде.

Кроме этого, в рамках кампании, которая продлится до 9 апреля, клиентам предлагаются в рассрочку на 12 месяцев смартфоны и ноутбуки, бытовая техника и телевизоры - на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссий.

В Irshad, одной из крупнейших сетей магазинов по продаже мобильных телефонов, электроники и бытовой техники, по желанию клиентов регулярно проводятся скидочные акции и кампании.

Клиенты İrşad также могут зайти в раздел «Кампании» на сайте www.irshad.az и воспользоваться предоставляемой продукцией. Отслеживать новости можно и на официальных страницах İrşad в социальных сетях.