Грузинский «вор в законе» прибыл в Ереван на помощь Пашиняну

В Ереван прибыл Бадри Когуашвили – грузинский «вор в законе», известный как Бадри Кутаисский, сообщает haqqin.az со ссылкой на армянские СМИ.

В аэропорту Кутаисского встречали вице-спикер парламента Армении Ален Симонян и депутат от правящей фракции «Мой шаг» Айк Саргсян. Сообщается, что «вор в законе» приглашен в Ереван для проведения встреч с армянскими криминальными кругами, чтобы те помогли Николу Пашиняну собрать как можно больше голосов на предстоящих внеочередных парламентских выборах, запланированных на 20 июня.

Есть также информация, что полиция остановила автомобильный кортеж «вора в законе», который разъезжал по Еревану вместе со своими телохранителями. Однако спустя несколько секунд после звонка начальника полиции Ваге Казаряна гостей отпустили. Полиции было запрещено контролировать передвижение Бадри Кутаисского.