ВОЗ: связь между вакциной AstraZeneca и тромбозом не доказана

"К нам поступает информация со всего мира от национальных систем и региональных регуляторных органов, - отметил он. - И на данный момент связь между вакцинацией и тромбозом не выявлена".

Связь между вакциной производства британско-шведской компании AstraZeneca и тромбозом на данный момент не доказана. Об этом заявил во вторник на брифинге директор департамента ВОЗ по нормам и предварительной квалификации Рожерио Пинто де Са Гаспар, передает ТАСС.

По словам специалиста, ВОЗ активно работает с Европейским агентством лекарственных средств и ожидает результаты встречи профильного комитета. "В настоящий момент анализ рисков и преимуществ свидетельствует о том, что преимущества перевешивают риски, - подчеркнул Рожерио Пинто де Са Гаспар. - Мы видим редкие примеры тромбоцитопении в сочетании с тромбозом. Однако необходимо понимать, что вакцина существенно сокращает смертность от коронавируса. Об этом мало говорится, но это нужно учитывать".

Ранее в качестве меры предосторожности целый ряд стран приостановил использование вакцины компании AstraZeneca в связи с сообщениями об образовании тромбов при нарушении свертываемости крови, однако спустя некоторое время большинство стран возобновило применение препарата.

Сама AstraZeneca тем временем внесла дополнительную информацию в инструкцию к препарату, в которой сообщается о возможности редких осложнений и рекомендуется немедленно обращаться к специалистам в случае появления определенных симптомов.