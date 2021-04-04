ВВС США провалили испытания гиперзвукового оружия

Сообщается, что самолет B-52 Stratofortress попытался запустить крылатую ракету ARRW, однако она «не смогла завершить свою последовательность запуска», и бомбардировщик вернулся на базу у побережья в Калифорнии.

Теперь ВВС США планируют изучить причины провала, внести изменения и попытаться снова ее запустить.

«Хотя неудачный запуск и разочаровал, испытание предоставило бесценную информацию, из которой можно извлечь уроки и продолжить работу. Для этого мы и проводим испытания», — заявил руководитель программы управления вооружений ВВС США Хит Коллинз.

Издание пишет, что, помимо демонстрации безопасного отделения крылатой ракеты ARRW от B-52, во время испытаний 5 апреля предполагалось оценить характеристики ракеты на рабочих скоростях посредством фазы зажигания и разгона, а также смоделировать отделение ускорителя с планера.