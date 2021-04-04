Белый дом оценил вероятность вступления Украины в НАТО

Украина на протяжении долгого времени заявляет о стремлении стать членом НАТО, однако решение по этому вопросу должно приниматься всеми членами альянса, заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

"Во-первых, это стремление Украины на протяжении долгого времени, оно обсуждалось в контактах с должностными лицами США в течение нескольких лет... Мы решительно поддерживаем Украину, взаимодействуем с ними по тому, как противодействовать дестабилизирующим действиям, однако это решение остается за НАТО", - сказала Псаки в ходе регулярного брифинга. Таким образом она ответила на вопрос о том, как Вашингтон оценивает перспективу присоединения Украины к альянсу.