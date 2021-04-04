Moody`s прогнозирует рост активов Госнефтефонда Азербайджана

Повышение эффективности управления курсом валюты со стороны Центрального банка Азербайджана (ЦБА) и улучшение координации с монетарной политикой приведут к росту стабильности на валютном рынке Азербайджана. Об этом говорится в отчете компании «Moody's Investors Service» (Moody's) по Азербайджану.

В отчете подчеркивается, что, несмотря на негативное влияние пандемии COVID-19, активы ГНФАР продолжали расти и их достаточно для погашения 480% прямого государственного долга.

С учетом того, что стоимость нефти будет в пределах 45-65 долларов, ожидается, что если не произойдет резкого увеличения в трансферте ГНФАР в бюджет, то активы фонда будут расти в течение ближайших нескольких лет.

Напомним, что по состоянию на 1 января 2021 года активы ГНФАР составили 43 564,3 млн долларов (годовой рост составил 0,56%).