Таможенники стран ГУАМ обсудили проект по совершенствованию транзита товаров через границы

6 апреля состоялась очередная встреча Руководящего комитета организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ по проекту содействия торговле и транспорту в онлайн-формате. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ГТК.

Целью встречи было обсуждение проекта по совершенствованию перемещения транзитных грузов через границы государств-членов ГУАМ посредством применения цифровых технологий. Также были рассмотрены вопросы обмена информацией о новшествах в таможенной сфере в странах-членах, усиления взаимодействия в связи с упрощением процедур при перемещении товаров и транспортных средств на таможенно-пограничные пропускные пункты, углубления сотрудничества в экономике, торговле и транспорте.

Приветствуя участников, координатор программы Секретариата ГУАМ Сабухи Тамиров поблагодарил страны-члены ГУАМ за внимание, уделяемое в области таможенного сотрудничества.

Затем состоялась презентация Государственного таможенного комитета об электронных услугах в связи с дальнейшим расширением применения информационных технологий в организации таможенного дела.

В презентации азербайджанской стороны нашли отражение изменения в «Льготные и упрощенные правила пересечения таможенной границы товаров, не предназначенных для производственных или коммерческих целей физическими лицами», проект «Электронная система очередей, созданная для регулирования прохождения транспортных средств через таможенные пункты пропуска», Твиннинг-проект «Поддержка Государственного таможенного комитета Азербайджанской Республики в процессе присоединения к Конвенции об упрощении документации в торговле товарами и Новой компьютеризированной транзитной системе (НТС)» и другие мероприятия, осуществленные в системе таможенных органов.

Затем представители грузинской, молдавской и украинской сторон выступили с подробной информацией о применяемых в их странах новшествах в таможенной сфере, выразили уверенность в том, что взаимодействие еще больше укрепится и плодотворное сотрудничество будет способствовать ускорению международной торговли и улучшению бизнес-среды.