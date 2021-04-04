Эйнулла Фатуллаев 21:45

Последним гостем в студии Владимира Владимировича в передаче «Познер» стал один из заурядных армянских оппозиционеров Роберт Кочарян. Статус невысокого ныне гостя в студии Познера повышало лишь его прошлое, когда-то один из родоначальников вооруженного сепаратизма в СССР - провинциальный комсомольский вожак встал у руля республики Армения. Но это давно забытая история растерявшего политический авторитет вышедшего в тираж слабопопулярного политика в своей стране. В студии же Познера Кочарян появился в ранге члена правления хорошо известной в конце 90-х инвестиционной компании АФК «Система», получившей второе дыхание в середине нулевых. Посмотрим правде в глаза – уж слишком заурядный гость для эфирного времени Владимира Владимировича. Это чувствовал и сам Познер, который по необычному демонстрировал не ангажированную проармянскую, а подчеркнуто нейтральную равноудаленную позицию. Познер пригласил в наиболее популярную и авторитетную передачу в эфире державного телеканала какого-то обычного члена правления какой-то инвестиционной кампании. Мало ли сколько экс-президентов навещают Москву и наведываются на заседания правлений каких-то инвестиционных компаний?

Но смысл игры раскрылся буквально на втором вопросе: Познер открыто спросил Кочаряна – встречался ли он с другим Владимиром Владимировичем, президентом России Путиным? Самовлюбленный Кочарян властно и ехидно улыбнулся, но не стал отвечать на прямо поставленный вопрос. Хотя всем телезрителям по реакции гостя студии стало понятно, что он конечно же был званным гостем в Кремле. Затем экс-президент открыто заявил, что хочет власти в своей стране. Ибо только он может спасти свою униженную и оскорбленную в ходе второй карабахской войны страну, оказавшуюся у черты распада и развала. Но Познер задавал своему непростому и необычному визави каверзные и крамольные вопросы. А как же можно бороться за власть без собственной партии? А как соизмеряется страстная жажда власти реваншиста Кочаряна с его низкими рейтингами, выявленными в репрезентабельных социологических опросах ведущих институтов мира? И как же собирается вернуться во власть политик, подавивший в крови антиправительственное народное восстание? Кочарян отвечал неубедительно, коряво-произвольно, неоправданно и неаргументированно в свойственной политикам ураганных 90-х популистском и дилетантском стиле, упрощая и извращая реальность современной Армении, обремененной, как это не парадоксально, тяжким наследием правления самого Кочаряна и его преемника Сержа Саргсяна. Согласно извращенной модели Кочаряна, Армения потерпела исторический крах из-за прихода к власти птенцов масона Сороса, которые свернули с пути военно-стратегического союза с Россией, разрушили созданную им же победоносную армию и обусловили распад армянской государственности. Но при этом духовный отец карабахского сепаратизма сделал существенную оговорку – на протяжении многовекового вассального существования армянский народ растерял традиции государственности. Кочарян говорил на мертвом языке канувшей в Лету плеяды постсоветских политиков, не отягощая себя мировоззренческой философией, игнорируя идейно-политические ценности и постулаты. Могильщик армянского либерализма эпохи Тер-Петросяна описал первобытную схему армянского возрождения: вассальная зависимость от России, реинкарнация «миацума», то есть продолжение варварской оккупационно-экспансионистской политики, милитаризация хрупкой дышащей на ладан полумертвой экономики. Да, он против сиюминутного реваншизма. Но только потому, что Азербайджан разбил армянскую армию. Нужны годы… Годы милитаризации, чтобы отомстить и вернуть потерянное.