Кочаряна отправили в Ереван в «запломбированном вагоне» как там у Познера?
Последним гостем в студии Владимира Владимировича в передаче «Познер» стал один из заурядных армянских оппозиционеров Роберт Кочарян. Статус невысокого ныне гостя в студии Познера повышало лишь его прошлое, когда-то один из родоначальников вооруженного сепаратизма в СССР - провинциальный комсомольский вожак встал у руля республики Армения. Но это давно забытая история растерявшего политический авторитет вышедшего в тираж слабопопулярного политика в своей стране. В студии же Познера Кочарян появился в ранге члена правления хорошо известной в конце 90-х инвестиционной компании АФК «Система», получившей второе дыхание в середине нулевых. Посмотрим правде в глаза – уж слишком заурядный гость для эфирного времени Владимира Владимировича. Это чувствовал и сам Познер, который по необычному демонстрировал не ангажированную проармянскую, а подчеркнуто нейтральную равноудаленную позицию. Познер пригласил в наиболее популярную и авторитетную передачу в эфире державного телеканала какого-то обычного члена правления какой-то инвестиционной кампании. Мало ли сколько экс-президентов навещают Москву и наведываются на заседания правлений каких-то инвестиционных компаний?
Но смысл игры раскрылся буквально на втором вопросе: Познер открыто спросил Кочаряна – встречался ли он с другим Владимиром Владимировичем, президентом России Путиным? Самовлюбленный Кочарян властно и ехидно улыбнулся, но не стал отвечать на прямо поставленный вопрос. Хотя всем телезрителям по реакции гостя студии стало понятно, что он конечно же был званным гостем в Кремле.
Затем экс-президент открыто заявил, что хочет власти в своей стране. Ибо только он может спасти свою униженную и оскорбленную в ходе второй карабахской войны страну, оказавшуюся у черты распада и развала. Но Познер задавал своему непростому и необычному визави каверзные и крамольные вопросы. А как же можно бороться за власть без собственной партии? А как соизмеряется страстная жажда власти реваншиста Кочаряна с его низкими рейтингами, выявленными в репрезентабельных социологических опросах ведущих институтов мира? И как же собирается вернуться во власть политик, подавивший в крови антиправительственное народное восстание?
Кочарян отвечал неубедительно, коряво-произвольно, неоправданно и неаргументированно в свойственной политикам ураганных 90-х популистском и дилетантском стиле, упрощая и извращая реальность современной Армении, обремененной, как это не парадоксально, тяжким наследием правления самого Кочаряна и его преемника Сержа Саргсяна. Согласно извращенной модели Кочаряна, Армения потерпела исторический крах из-за прихода к власти птенцов масона Сороса, которые свернули с пути военно-стратегического союза с Россией, разрушили созданную им же победоносную армию и обусловили распад армянской государственности. Но при этом духовный отец карабахского сепаратизма сделал существенную оговорку – на протяжении многовекового вассального существования армянский народ растерял традиции государственности. Кочарян говорил на мертвом языке канувшей в Лету плеяды постсоветских политиков, не отягощая себя мировоззренческой философией, игнорируя идейно-политические ценности и постулаты. Могильщик армянского либерализма эпохи Тер-Петросяна описал первобытную схему армянского возрождения: вассальная зависимость от России, реинкарнация «миацума», то есть продолжение варварской оккупационно-экспансионистской политики, милитаризация хрупкой дышащей на ладан полумертвой экономики. Да, он против сиюминутного реваншизма. Но только потому, что Азербайджан разбил армянскую армию. Нужны годы… Годы милитаризации, чтобы отомстить и вернуть потерянное.
Кочарян полностью оправдывает методы управления периода своего правления, которые выражаются горьким марксистским изречением о «грабительском накоплении первичного капитала». Что и позволило Кочаряну – нищему карабахскому отморозку завладеть миллиардами для капиталовложений посредством инвестиционных компаний в элитную московскую недвижимость и Лондонскую биржу. На безбедное существование в пенсионном возрасте. Однако революция и Пашинян – это новое двусмысленное армянское явление, вызванное отчаянным недовольством общества погрязшей в коррупции и вакханалии саргсяновской кликой, реанимировало в реваншистских кругах хорошо забытое прошлое под названием «Кочарян».
Пашинян – некая увертюра революционной авантюры. А любая революционная авантюра обуславливает надлом государственных систем. Что открывает путь к общенациональным поражениям. И многие народы прошли через этот исторический цикл. Вчера пришла очередь армянского народа. Но в задыхающемся и деградированном армянском обществе не нашлось лучшей альтернативы авантюрной власти, нежели потрепанный Кочарян. Лидер карабахских сепаратистов бредит мессианским предназначением и велением небес. Кому еще спасать Армению? Неужто слабаку Саргсяну, сдавшему власть охлократии? А вот сам Кочарян показал силу власти, расстреляв мятежников в 2008 году. И об этом он с излишней гордостью распинался в студии Познера.
Конечно же, до Кочаряна запустили еще пробный шар в виде Вазгена Манукяна, еще одного забытого капуцина из эпохи 90-х годов, отработанного активиста гэбэшного комитета "Карабах". Но шар оказался низкопробным и дырявым.
Поразительно, но даже позорное, унизительное поражение Армении в войне не подорвало позиций нынешнего армянского правительства. Как можно проиграть страну за два года? Страну проиграли в ненастном 1998-ом году, когда Кочарян со своей кликой под дулом пистолета заставил Тер-Петросяна уйти и подписать заявление об отставке. Все остальное происходящее в этой стране за двадцать лет можно выразить двумя словами – бандитский грабеж. Вот почему реваншистские митинги капуцина Манукяна и потрепанного Кочаряна собирали жалкое количество недовольных в Ереване. И пресловутое протестное движение выветрилось с наступлением весны. Нынешняя оппозиция – это свергнутое народом вчерашнее правительство. Зачем свергали? И кого возвращать? Эти два вопроса и объясняют психологический надлом армянского общества, о котором вчера у Познера и говорил Кочарян. Невероятно, но апатия общества – последняя надежда Кочаряна. В борьбе за власть. Да, это еще и надежда тех, кто хочет отправить Кочаряна в Ереван в «запломбированном вагоне». Чтобы вызвать новую армянскую бурю. Но способно ли армянское общество, вернее захочет ли оно новый ветер перемен? Тем более, что эту перемену хотят подменить реакционным явлением под названием – «реставрация».