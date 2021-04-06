Студент сыграл в русскую рулетку и проиграл

В бразильском муниципалитете Жанауба, штат Минас-Жерайс, 20-летний студент юридического факультета погиб во время игры в русскую рулетку. Об этом пишет LADBible.

Согласно сообщениям местной военной полиции, Кадес Эмануэль Пимента Сантос Норте (Cades Emanuel Pimenta Santos Norte) скончался 1 апреля от огнестрельного ранения в голову.

Друг покойного рассказал, что студент позвал его к себе домой, чтобы послушать музыку и выпить. Когда приятель пришел к Норте, у него в руках был револьвер 38-го калибра. Друзья решили сыграть в русскую рулетку с одним патроном в барабане. Сначала бразилец дважды рискнул жизнью сам, а затем передал оружие Норте. Тот проиграл и погиб.

Его друг утверждает, что до этого они играли в русскую рулетку как минимум четыре раза за шесть лет знакомства.

Полиция пока не определила, кому принадлежал револьвер. Пока неизвестно, будут ли полицейские продолжать расследование. Виновником произошедшего признали самого Норте.