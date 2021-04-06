Двое азербайджанских солдат подорвались на мине

Двое азербайджанских военнослужащих получили ранения при взрыве мины во время поиска пропавших без вести военнослужащих. Об этом haqqin.az сообщили в Министерстве обороны.

Согласно информации, в результате взрыва противопехотной мины, заложенной противником, во время поисков пропавших без вести во время Отечественной войны военнослужащих в направлении населенного пункта Суговушан в полдень 6 апреля, военнослужащие Азербайджанской Армии рядовой Алиев Пунхан Шабан оглу и рядовой Бахтияр Ильгароглу получили ранения, угрозы их жизни нет.

По факту проводится расследование.