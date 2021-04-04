Байден: в США быстро распространяются новые мутации коронавируса

Новые мутации коронавируса быстро распространяются в США, и количество новых случаев заражения снова растет, поэтому нельзя сказать, что борьба с пандемией в стране вышла на финишную прямую. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, сообщает ТАСС.

"Есть много хороших новостей, но есть также и некоторые плохие новости. Новые разновидности вируса распространяются и распространяются быстро, количество новых случаев заражения снова растет, количество госпитализаций больше не снижается", - сказал он.

"Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой", - добавил Байден.

Байден надеется на то, что у США в скором времени будет достаточно доз вакцин от коронавируса для того, чтобы они смогли начать предоставлять их другим странам.

Как заявил американский лидер, он надеется, что "в очень скором времени" у США будет достаточно доз вакцины, чтобы поделиться ими с остальными странами. "Мы не может просто взять и решить эту проблему внутри Америки, мы должны решить ее во всем мире", - убежден он.

"Мы не можем построить стену или ограждение, достаточно высокое для того, чтобы не пускать вирус в США", - добавил Байден.

Ситуация с возможными поставками вакцины из США усложняется тем, что в конце прошлого года занимавший пост президента США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому Вашингтон не будет предоставлять препараты от коронавируса другим странам, пока доступ к ним не получат все американские граждане.