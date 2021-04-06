Вашингтон заявил о непричастности к взрыву на иранском судне

Власти США осведомлены об инциденте в Красном море, касающемся иранского судна Saviz, и отрицают какую-либо причастность к аварии. Об этом сообщила газета The Hill, ссылаясь на заявление официального представителя Пентагона Джессики Макналти.

"Мы можем подтвердить, что никакие силы США не были вовлечены в этот инцидент", - цитирует ТАСС Макналти, которая добавила, что не может предоставить никакой дополнительной информации.

Взрывное устройство нечаянно сработало на борту Saviz накануне вечером. По данным агентства Тасним, это судно поддержки для иранских военных кораблей, которые сопровождают торговый флот. Детонация произошла, когда судно находилось у берегов Эритреи. Официальный Тегеран пока никаких комментариев по этому поводу не давал.