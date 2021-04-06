Согласно сообщению, на церемонии, организованной по этому случаю, заместитель начальника Государственной пограничной службы генерал-лейтенант Ильхам Мехтиев передал личному составу подразделения поздравления начальника Государственной пограничной службы генерал-полковника Эльчина Гулиева.

6 апреля на территории Губадлинского района Азербайджана на государственной границе с Арменией началась служебно-боевая деятельность новой воинской части. Об этом haqqın.az сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы.

В выступлении Мехтиева было отмечено, что каждый офицер, командир, сержант и солдат, с честью принимавшие участие в достижении исторической победы над врагом в Отечественной войне и несущие службу на освобожденных в настоящее время государственных границах, имеют высокий военно-патриотический дух, с гордостью служат на страже границ Родины.

Участники церемонии ознакомились с условиями новой воинской части, включая административное здание и учебный центр, рабочие помещения личного состава, казармы и столовые, учебные классы, банно-прачечный комплекс, склад, вооружение и технические средства, автомобильную технику. Комплекс обеспечен постоянной водой, электричеством и другим необходимым оборудованием.

В Учебном центре есть все условия для проведения стрельб из различных видов стрелкового оружия, минометных установок, бронетехники и оценки результатов стрельб, повышения боевой готовности подразделений и повышения навыков личного состава Государственной пограничной службы.