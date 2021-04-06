Азербайджанские журналисты обратились к России

Азербайджанские журналисты направили обращение в посольство России в Азербайджане в связи с обнаружением в городе Шуша обломков ракет от российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

Как сообщает haqqin.az, в обращении говорится:

«Обнаружение в городе Шуша обломков ракет от российского оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» находится в центре внимания азербайджанской общественности. Напомним, сотрудники Агентства Азербайджана по разминированию в ходе поисков и обезвреживания в освобожденном от армянской оккупации городе Шуша мин и неразорвавшихся боеприпасов обнаружили детали баллистической ракеты. Как показал анализ сохранившегося на обломках опознавательного номера ракеты (9М723), по городу Шуша стреляли из ОТРК «Искандер-М». Сами обломки были обнаружены еще 15 марта. Однако о том, что они принадлежат именно ОТРК «Искандер-М», азербайджанская сторона объявила только после всестороннего экспертного анализа.

Мы вынуждены напомнить: в Ереване не раз звучали заявления, что Армения стреляла по Азербайджану из российского ОТРК «Искандер». С подобными утверждениями, в частности, выступали премьер-министр Армении Никол Пашинян, экс-президент Серж Саргсян, бывший начальник Генерального штаба ВС Мовсес Акопян.

Однако официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков тогда категорически опроверг применение «Искандеров» в Карабахе и заявил: «По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся».

Но теперь в Шуше обнаружены детали ракет, принадлежащих ОТРК «Искандер-М». Эта модификация оперативно-тактического ракетного комплекса не подлежит экспорту и состоит на вооружении российской армии.

Об обнаружении в Шуше обломков ракет именно ОТРК «Искандер-М» было объявлено еще 2 апреля. Эту новость широко осветили как азербайджанские, так и зарубежные СМИ. Однако до сих пор не прозвучало четкого и недвусмысленного официального ответа российской стороны. Мы удивлены, что Российская Федерация в лице Министерства иностранных дел, Министерства обороны, других заинтересованных структур не торопится внести ясность, каким образом по городу Шуша могли стрелять из ракетного комплекса «Искандер-М». Безусловно, полное и всестороннее расследование этого факта требует времени. Однако нет официальных заявлений даже о его начале, что вызывает серьезное недоумение и обеспокоенность азербайджанской общественности.

Выражаем надежду, что российская сторона в ближайшее время выскажет свою официальную позицию и официально объявит о начале расследования.

1. Мир Шахин Агаев – руководитель REAL TV

2. Афлатун Амашев – председатель Совета прессы

3. Рашад Меджид – главный редактор 525-ci qəzet

4. Эйнулла Фатуллаев – главный редактор сайта Haqqin.az

5. Мехрибан Маммадова – главный редактор главной студии информационных программ АзТВ

6. Орхан Фикретоглу – независимый журналист

7. Эльчин Мирзабейли – главный редактор газеты Xalq Cəbhəsi

8. Саадат Маммадова – советник президента ATV

9. Гамид Гамидов – блогер

10. Мурад Гусейнов – заместитель генерального директора ОТВ

11. Мубариз Аскеров – независимый журналист

12. Шакир Эминбейли – представитель телеканала «Россия 24» в Азербайджане

13. Ильгар Микаилоглу – военный аналитик REAL TV

14. Лала Азерташ – ведущая Xəzər TV

15. Эмин Мусави – руководитель Радио ASAN

16. Рауф Арифоглу – главный редактор газеты Yeni Musavat

17. Эльчин Шихлы – главный редактор газеты «Айна-Зеркало»

18. Азер Гариб – блогер

19. Тофиг Аббасов – политический обозреватель АзТВ

20. Али Гаджизаде – блогер

21. Вячеслав Сапунов – блогер

22. Адалят Вердиев – блогер

23. Тофигаханым Гасымова (Нурани) – политический обозреватель сайта Minval.az

24. Эльчин Алыоглу – главный редактор сайта Milli.az

25. Вюсал Маммадов – главный редактор сайта Azvision.az

26. Шакир Агаев – главный редактор газеты «Новое Время»