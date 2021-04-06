В Турции началось производство самолета национальной разработки видео
ВВС Турции планируют закупить две версии HÜRJET – полностью учебно-боевой самолет и боевой вариант легкого штурмовика. Об этом сообщает портал «TRT на русском».
Учебно-тренировочный самолёт с реактивным двигателем HÜRJET совершит свой первый полёт в 2022 году, заявил директор по системной инженерии в оборонной компании TUSAŞ (TAI) Ясин Кайгусуз.
Выступая на мероприятии «Дни оборонных технологий 2021», он объявил, что критический анализ дизайна учебного самолёта был успешно завершен, и началось производство структурных частей и компонентов HÜRJET. Помимо резки металла для компонентов истребителя стартовал процесс создания программного ядра бортовой киберинфраструктуры учебно-тренировочного самолёта, который будет использоваться для обучения пилотов.
HÜRJET будет закуплен для нужд ВВС как в версии учебно-тренировочного самолёта, так и версии легкого ударного штурмовика. Ударная модификация самолета будет иметь маркировку HÜRJET-C. Планируется, что HÜRJET заменит Т-38 и F-5 в боевом авиапарке Турции.
28 марта 2021-го глава Управления оборонной промышленности Исмаил Демир объявил о том, что параллельно в TAI изучается возможность разработки самолета HÜRJET с возможностью вертикального взлёта и посадки. Эксперты отмечают, что подобная модификация HÜRJET призвана заменить американские F-35 в турецком десантном вертолетоносце TCG Anadolu.