Пользователей предупредили о новой опасности WhatsApp

Новый вид мошенничества появился в мессенджере WhatsApp. Злоумышленники от лица знакомого отправляют пользователю сообщение с просьбой ввести код. Если это сделать, аккаунт будет взломан, сообщил сайт GizChina.

У мошенников простая схема: сначала они высылают SMS с кодом. Потом под видом какого-нибудь знакомого из списка контактов приходит сообщение с просьбой выслать этот код ему, якобы он был отправлен по ошибке. С помощью подтверждения кода из SMS хакеры взламывают аккаунты пользователей.

Если пришло сообщение с запросом пароля, то в таком случае нужно напрямую связаться с человеком и включить у себя двухфакторную аутентификацию в настройках учетной записи. Тогда придется вводить свой PIN-код для доступа в аккаунт.