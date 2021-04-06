Российский эксперт посоветовал скупать золото

Сейчас удачное время купить или докупить золото в свой портфель. Стоимость унции с начала марта колеблется в диапазоне 1680-1750 долларов, это на 15% ниже пиков прошлого лета, рассказал российскому агентству «Прайм» аналитик «Фридом Финанс» Валерий Емельянов.

«Золото сейчас дешево относительно своих среднегодовых значений. Унция дважды пыталась пробиться ниже 1680 долларов, но ей это так и не удалось», — сказал Емельянов.

Он также добавил, что ценовые показатели золота стабилизировались на уровнях мая-июня 2020 года.

Аналитик отметил, что унция драгоценного металла торгуется по стоимости на 15% ниже пиков прошлогоднего лета. Емельянов заключил, что покупку золота следует осуществить в ближайшие 1 — 1,5 года.