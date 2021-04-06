Боль в зубах назвали признаком смертельного заболевания

Главный стоматолог Минздрава России Олег Янушевич в интервью с каналом «Москва 24» перечислил болезни, на которые могут указывать неприятные ощущения в зубах.

По словам эксперта, зубная боль в верхней челюсти может оказаться признаком онкологии. «Иногда они возникают в гайморовой пазухе. Развивается опухолевый процесс, и он тоже может влиять на ощущения в зубах», — пояснил он. Также боли в зубах могут быть симптомом гайморита.

Кроме того, врач подчеркнул, что на ощущения в зубах могут влиять изменения атмосферного давления и перемены погоды.