Известный армянский журналист: «Пока мы хвастались, что будем пить чай в Баку, азербайджанцы учились воевать дронами»
Армянский журналист Аршалуйс Мгдесян, публикующийся в том числе и в российском издании «Коммерсантъ», считает, что армяне не хотят признавать своих поражений и извлекать из них уроков.
По его мнению, армянское хвастовство и пребывание в плену иллюзий привели к тому, что на ереванском военном кладбище «Ераблур» появились около 4 тысяч новых могил.
«В «Ераблуре» вы понимаете, что наше хвастовство прошлых лет о том, что «мы будем пить чай в Баку», а также поведение, основанное на мифах и избегании реальности, стоило нам более четырех тысяч жизней, - приводит слова Мгдесяна Civilnet.am. – Ко всему этому мы пришли с тезисами «Арцах - это Армения, и точка», «Армянская армия непобедима», «Агдам - моя родина». Теперь Арцах сократился до исторического минимума, а «Ераблур» расширился и достиг исторического максимума.
«Ераблур» - это не только победа, но и поражение. Но мы похоронили и то, и другое. Мы не оценили победу и не хотим признавать поражение, извлекать уроки».
Журналист подчеркивает, что, пока в Армении рассуждали о непобедимости своей армии, в Азербайджане осваивали новые методы ведения войны.
«Мы говорили, что наша армия непобедима, и закрывали тему, - пишет Мгдесян. - Мы смотрели сквозь пальцы на качество службы в той же самой армии, на проблемы подготовки офицеров и внедрения новых технологий в армии. Мы хвастались нашей IT-индустрией, где, как выяснилось, преобладают онлайн-азартные игры, а «глупые» азербайджанцы учились воевать дронами.
Даже сейчас мы впадаем в объятия мифов, лишь бы не видеть поражений. «Армия не проиграла, правительство проиграло», «Народ не проиграл, правительство проиграло». Такие заявления звучали и после четырехдневной войны в апреле 2016 года. «Армия была готова к войне, но не дали приказа», «Земли продали» и так далее.
В «Ераблуре» мы похоронили победу и поражение. Погасли четыре тысячи огней, мечты разрушены. Земля обогатилась мертвыми, а мы стали беднее».