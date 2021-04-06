Известный армянский журналист: «Пока мы хвастались, что будем пить чай в Баку, азербайджанцы учились воевать дронами»

Натик Гусейнзаде, отдел информации 11:03

Армянский журналист Аршалуйс Мгдесян, публикующийся в том числе и в российском издании «Коммерсантъ», считает, что армяне не хотят признавать своих поражений и извлекать из них уроков. По его мнению, армянское хвастовство и пребывание в плену иллюзий привели к тому, что на ереванском военном кладбище «Ераблур» появились около 4 тысяч новых могил.

«В «Ераблуре» вы понимаете, что наше хвастовство прошлых лет о том, что «мы будем пить чай в Баку», а также поведение, основанное на мифах и избегании реальности, стоило нам более четырех тысяч жизней, - приводит слова Мгдесяна Civilnet.am. – Ко всему этому мы пришли с тезисами «Арцах - это Армения, и точка», «Армянская армия непобедима», «Агдам - моя родина». Теперь Арцах сократился до исторического минимума, а «Ераблур» расширился и достиг исторического максимума. «Ераблур» - это не только победа, но и поражение. Но мы похоронили и то, и другое. Мы не оценили победу и не хотим признавать поражение, извлекать уроки».