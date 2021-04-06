Роухани заявил о победе иранского народа

Руководство США проявило готовность к переговорам, Тегеран со своей стороны готов вернуться к обязательствам по ядерной программе при условии снятия всех санкций, заявил президент Ирана Хасан Роухани.

"Мы сегодня наблюдаем ситуацию, в которой США очнулись для переговоров, и мы подтверждаем, что готовы вернуться к обязательствам по ядерной программе взамен на снятие всех санкций", - приводит РИА Новости слова Роухани, которые он сказал на заседании правительства.

Иранский лидер подчеркнул, что Тегеран готов и хочет решить неразрешенные вопросы и проблемы. "США сегодня говорят о своей готовности к прямым или не прямым переговорам - это победа иранского народа", - добавил Роухани.