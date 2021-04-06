Межбанк предлагает внутренний ипотечный кредит до 300 000 манатов
Желающим приобрести недвижимость Международный банк Азербайджана предоставил выгодную возможность. Стать владельцем желаемой недвижимости - квартиры, частного дома и т.д. теперь стало гораздо проще благодаря внутреннему кредиту.
Условия кредита на приобретение недвижимости следующие:
- Максимальная сумма: до 300 000 манатов
- Срок: до 20 лет
- Годовая процентная ставка: от 10%
- Первоначальный взнос: от 15%
Лица, не являющиеся клиентами банка, также имеют возможность приобрести данный кредит. Внутренний ипотечный кредит выдается только в том случае, если недвижимость находится на территории Баку, Сумгаита и Апшерона. Процедура подачи заявок на оформление кредита упрощена, а количество необходимых документов минимально. Каждый гражданин Азербайджана может получить данный кредит, предъявив удостоверение личности, выписку из банка или справку из электронного государственного реестра.
Более подробную информацию о продукте можно узнать, пройдя по этой ссылке.
Заместитель председателя правления банка Эльмир Габибуллаев отметил: «Международный банк Азербайджана является универсальным банком, отвечающим различным потребностям клиентов. Новое предложение позволит клиентам улучшить жилищные условия, а также внесет оживление в строительный сектор».
Подробную информацию об универсальных полезных продуктах и услугах Международного банка Азербайджана, современного государственного банка, можно получить в филиалах и отделениях банка, на официальном сайте www.ibar.az, позвонив в Информационный центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице в Facebook.