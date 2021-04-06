Всемирный банк начинает новый дорожный проект в Азербайджане

Совет директоров Всемирного банка планирует в ближайшие три месяца утвердить новый дорожный проект по Азербайджану. Об этом сказала глава Бакинского офиса ВБ Сара Майкл в интервью агентству «Интерфакс-Азербайджан».

«Проект реконструкции автомобильной дороги Сальян - Билясувар находится на финальной стадии подготовки и будет утвержден правлением ВБ в течение следующих трех месяцев», - сказала Майкл.

По ее словам, проект наряду с улучшением дорожных условий направлен также на экономическое развитие региона, по которому проходит автодорога. «Это некая эволюция – у нас уже было несколько транспортных проектов в Азербайджане на протяжении 25 лет. Нынешний проект также транспортный, но он в основном фокусируется на региональной связи. Кроме этого планируется использовать часть средств на развитие экономических возможностей региона, по которому проходит автодорога», - отметила Майкл.