Ким Чен Ын назвал ситуацию в Северной Корее наихудшей

Ситуация в КНДР складывается хуже, чем когда бы то ни было, признал северокорейский лидер Ким Чен Ын признал. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Выполнение решений съезда партии, нацеленных на улучшение нашего стиля социалистического дела, достижение ощутимых изменений и развития в экономической работе, в улучшении стандартов жизни людей... даже в наихудшей ситуации, в которой нам нужно преодолевать беспрецедентное множество вызовов, зависит от роли, которую играют партийные ячейки", - заявил Ким Чен Ын на шестой конференции секретарей ячеек Трудовой партии Кореи, которого цитирует Интерфакс.

Северокорейский лидер раскритиковал партийные низы за неуточненные "недостатки" и призвал немедленно их исправить, чтобы партия развивалась устойчиво и здорово.

Эксперты Associated Press считают, что удар пандемии по северокорейской экономике, и без того страдающей от десятилетий неэффективного управления, и американские санкции поставили лидера КНДР в самое сложное положение за все время его правления.

В феврале Ким Чен Ын раскритиковал свой кабинет за экономические неудачи страны и уволил главного экономиста за отсутствие новых идей по спасению экономики. Аналитики говорят: чтобы действительно оживить северокорейскую экономику, стране нужно инвестировать в современное оборудование и технологии для фабрик, а также импортировать больше еды или улучшить производительность ферм.