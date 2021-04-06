Домашних животных в Азербайджане стали тестировать на COVID-19

Азербайджанский институт пищевой безопасности начал научно-исследовательские работы по изучению распространения COVID-19 среди домашних животных (собак и кошек). Этот проект имеет большое научное значение с точки зрения выявления причин распространения возбудителя COVID-19 среди животных и профилактических мер, которые необходимо предпринять для предотвращения циркуляции возбудителя в окружающей среде. Об этом сообщили haqqın.az в АИПБ.

В рамках проекта в течение месяца у питомцев, заразившихся COVID-19 от людей, берутся образцы для тестирования на коронавирус.

Проект будет реализован поэтапно. В настоящее время берутся образцы у животных в ветеринарных клиниках Баку и Абшеронского района, а также у кошек и собак в приютах.

Отметим, что высокопатогенный возбудитель болезни SARS-CoV-2, наряду с человеком, представляет опасность и для животных.

COVID-19 уже был обнаружен у обитателей зоопарков и домашних животных по всему миру. Согласно научным исследованиям, одной из основных причин распространения COVID-19 среди животных, особенно собак и кошек, является тесный контакт с инфицированными людьми.

Следует отметить, что вероятность передачи вируса COVID-19 от человека и его распространения среди домашних животных с каждым днем все больше возрастает.