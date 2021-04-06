Знаменитый американский политолог: Турции удалось обойти США, Китай или Россию...

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Ударные беспилотные летательные аппараты, разработанные в Турции в последние годы, меняют современную тактику ведения боя. Об этом говорится в статье американского политолога Фрэнсиса Фукуямы, опубликованной в журнале American Purpose. «Ударные БПЛА внесли важный вклад в подъем Турции как региональной державы в 2020 году», - пишет Фукуяма, пишет Anadolu.

В публикации отмечается, что в начале 2010-х годов США и Израиль считались ведущими игроками в сфере разработок беспилотной авиации, однако Турция смогла очень быстро зарекомендовать себя в качестве одного из лидеров этого рынка. Фукуяма напоминает, что разработанные Турцией ударные беспилотники использовались не только в Ливии, Сирии, Карабахе (Азербайджан), но и в борьбе против террористов ПКК внутри самой Турции. «Благодаря большей результативности Турции удалось обойти США, Китай или Россию и стать более сильной региональной державой», - пишет Фукуяма. Американский политолог привлек внимание к впечатляющим характеристикам турецких ударных беспилотников. К примеру, TB2 может находиться в воздухе 24 часа и выполнять задачи как по разведке, так и по атаке.