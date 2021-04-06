Знаменитый американский политолог: Турции удалось обойти США, Китай или Россию...
Ударные беспилотные летательные аппараты, разработанные в Турции в последние годы, меняют современную тактику ведения боя. Об этом говорится в статье американского политолога Фрэнсиса Фукуямы, опубликованной в журнале American Purpose.
«Ударные БПЛА внесли важный вклад в подъем Турции как региональной державы в 2020 году», - пишет Фукуяма, пишет Anadolu.
В публикации отмечается, что в начале 2010-х годов США и Израиль считались ведущими игроками в сфере разработок беспилотной авиации, однако Турция смогла очень быстро зарекомендовать себя в качестве одного из лидеров этого рынка.
Фукуяма напоминает, что разработанные Турцией ударные беспилотники использовались не только в Ливии, Сирии, Карабахе (Азербайджан), но и в борьбе против террористов ПКК внутри самой Турции.
«Благодаря большей результативности Турции удалось обойти США, Китай или Россию и стать более сильной региональной державой», - пишет Фукуяма.
Американский политолог привлек внимание к впечатляющим характеристикам турецких ударных беспилотников. К примеру, TB2 может находиться в воздухе 24 часа и выполнять задачи как по разведке, так и по атаке.
Фукуяма напомнил, что впервые Турция масштабно использовала ударные БПЛА в марте 2020 года после гибели в Сирии 36 турецких военных. Вместе с техникой, в том числе системами ПВО, были полностью уничтожены все дислоцированные в этом регионе формирования, подконтрольные режиму Асада, пишет эксперт.
Далее турецкие ударные беспилотники продолжили удивлять в Ливии и Карабахе. Особенно примечательны масштабы ущерба, нанесенного этими средствами беспилотной авиации армянским войскам, считает Фукуяма.
Американский эксперт уверен, что в ближайшем будущем в центре внимания в войнах и конфликтах будут именно беспилотники. «Ударные БПЛА в корне изменили ситуацию. Они дешевле, их трудно выявить и уничтожить, и они позволяют не рисковать жизнями пилотов. Армии по всему миру сейчас думают, как защитить себя от дронов, и неясно, кто выиграет гонку вооружений между ударными БПЛА и системами противодронной защиты», - говорится в публикации американского издания.