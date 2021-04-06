Умудов ограбил дом Героя Соцтруда

Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержан подозреваемый в совершении кражи, сообщили haqqın.az в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

Согласно сообщению, жительница Сабирабадского района Фатма Гусейнова обратилась с заявлением в районный отдел полиции, в котором сообщила, что в марте из ее дома было украдено около 28 тысяч манатов.

В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи был задержан житель этого же района, ранее судимый Эльшан Умудов. В ходе допроса Э.Умудов признался в совершенном преступлении.

Проводится расследование.

Фатма Гусейнова - Герой Социалистического Труда, хлопкороб, президентский стипендиат.