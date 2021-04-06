Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 14:05

Помните удостоенный многих «оскаров» фильм Клинта Иствуда «Малышка на миллион»? В нем героиня - талантливая боксерша бьется за титул чемпиона мира, но становится жертвой грязных трюков соперницы и погибает.

По аналогии с тем названием Джо Байдена стали называть в Америке «президентом на триллион». Главной темой в США на долгие месяцы становится инфраструктурная революция лидера, которая тянет в обшей сложности на 2,3 триллиона долларов. Объявленная им в последний день марта программа предполагает использование огромных сумм на возведение мостов и прокладку дорог, создание «зеленых» источников энергии (особое внимание - производству электрокаров), и все это с привязкой к мерам по борьбе с глобальным потеплением климата. Но этим гигантский инфраструктурный проект не исчерпывается. В нем есть место помощи инвалидам и пожилым американцам на 400 миллиардов долларов, на строительство доступного жилья и реконструкцию школ на 300 миллиардов. Внимание уделяется даже таким деталям, как отказ в школах от одноразовой посуды. Эффект от последней меры, как показывает опыт, немалый. Только в одной школе в городе Миттетонка, что в штате Миннесота, экономия средств от такого отказа составила за три года 23 тысячи долларов. Ясно, что такой масштабный план было невозможно разработать за два с половиной месяца после того, как Байден обосновался в Белом доме. То есть он шел на выборы, уже имея на руках его заготовки. Но дорога для этого глобального проекта была расчищена только после того, как команде Байдена удалось пробить через Конгресс план стимулирования экономики на 1,9 триллиона долларов, что стало крупнейшим успехом его администрации. На пути инфраструктурной революции, конечно, множество препятствий. Республиканцы на Капитолийском холме уже уперлись рогом. Лидер меньшинства в сенате Митч Макконнелл заявил, что его партия никогда не утвердит этот проект в его нынешнем виде и готова поддержать лишь его инфраструктурную часть, то есть прокладку дорог, строительство мостов и обновление транспорта.

Большой бизнес вообще воет подобно волку в лесу. Деньги на проект Байдена предполагается взять за счет повышения корпоративного налога с нынешних 21 до 28 процентов. Экономисты говорят, что этот проект - попытка скрестить ежа и ужа. Повышение налогов, уверяют они, неизбежно приведет к замедлению экономического роста. Но у защитников свои резоны. Получая сверхприбыли за счет повышения налога, страна не будет включать печатный станок и избежит инфляции. Развернувшаяся борьба за глобальный проект Байдена, между тем, высвечивает и очень важный политический аспект. Как пишет сторонний наблюдатель, колумнист британской Guardian Вилл Хаттон, «историки и политики уже сравнивают амбициозный план Байдена с «Новым курсом» одного из самых великих президентов Америки - Франклина Делано Рузвельта и с программой «Великое общество» Линдона Джонсона. Самому Байдену также скромности не занимать. «Это создаст самую мощную, самую устойчивую, самую инновационную экономику в мире, - сказал Байден на презентации плана. – Это главная инвестиция при жизни одного поколения, гораздо большая, чем все, что мы видели и сделали после создания системы хайвеев в стране». Команда Байдена убеждена, что, начав претворять в жизнь этот проект, США начнут вытягивать, несмотря на продолжающуюся пандемию, и экономику других государств мира. Кстати, в борьбе с COVİD США демонстрируют значительные успехи — здесь уже привито 106,2 миллиона человек, а это 32 процента всего населения. И кто знает, может быть, сторонним наблюдателям надо уже начать пересматривать трафаретный взгляд на Байдена как на пожилого человека с признаками деменции, который то забывает имя своего министра обороны, то трижды спотыкается на трапе президентского лайнера. Может быть, старина Джо не так прост? И даже если ему будет не суждено по возрасту заступить на второй срок, то и за первый он может затмить не только своего хаотичного предшественника Трампа, но и оставить позади бывшего босса Обаму, лидера молодого, подававшего столько надежд, но оказавшегося весьма невнятным?

И, похоже, надо пересмотреть бытовавшее еще недавно представление о том, что страной де-факто управляет не Байден, а его вице-президент Камала Харрис. «Если президент Байден решил пестовать Камалу Харрис в качестве своего преемника, то для этого он нашел весьма забавный путь», - пишет обозреватель издания The Week Джоэль Мэтис. В самом деле, Камале поручено возглавить штаб по решению иммиграционного кризиса, который после избрания Байдена разразился на границе США и Мексики. И вот уже две недели она проводит один за другим совещания в так называемой «Ситуационной комнате» Белого дома с экспертами, но на самой границе так еще и не появилась. Как полагают многие аналитики, это одна из самых трудных тем для нынешнего политического руководства. Можно повысить налоги на корпорации. Можно пробить деньги на строительство мостов и дорог, пользуясь тем, что в обеих палатах Конгресса у демократов большинство. Но поставить эффективный заслон на пути тысяч нищих людей из Гондураса или Сальвадора невозможно. Взрослых нелегальных мигрантов депортируют обратно, но через границу лезут как муравьи тысячи детей, которых вышвырнуть не позволяет закон. Никому из американских президентов не удалось решить эту задачу. Джордж Буш-младший попытался реформировать иммиграционное законодательство и провалился. Барак Обама хотел сделать то же самое и не сумел. Дональд Трамп взял иной курс — на демонизацию иммигрантов, на строительство стены, но в конечном итоге он также не преуспел.