В Масаллы задержаны грабители

Сотрудники Масаллинского районного отдела полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия, в результате которых был задержаны подозреваемые в совершении кражи, сообщили haqqın.az в лянкяранской региональной группе пресс-службе МВД.

В результате операции, проведенной сотрудниками полиции, по подозрению в краже из жилого дома задержали жителей села Гариблер Агиля Мамедова, Ялчина Талыбова и Аслана Мамедова.

Было установлено, что злоумышленники украли предметы быта общей стоимостью 2 тыс. манатов. Похищенное было обнаружено у них и изъято в качестве вещественного доказательства.

По данному факту проводится расследование.