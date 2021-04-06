Синоптики рассказали, какой будет погода завтра

В четверг, 8 апреля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Прогнозируется юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной гидрометеорологической службы Минэкологии.

Температура воздуха на Апшероне ночью составит 10-12, днем 18-23, в Баку ночью 10-12, днем 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

8 апреля в районах Азербайджана осадков не ожидается, ночью и утром местами туман, западный ветер. Температура воздуха ночью составит 7-12, днем 24-29, в горах ночью 5-10, днем 13-18, местами 20-23 градуса тепла.

8 апреля на Апшероне ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для некоторых метеочувствительных людей.