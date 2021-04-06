Хулуси Акар об отношениях России и Турции

«На севере Ирака не будет ПКК», - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передают турецкие СМИ.

По его словам, борьба будет продолжаться до тех пор, пока не будет нейтрализован последний террорист.

Отвечая на вопрос «Существует ли риск возникновения конфликта между Турцией и Россией?», министр отметил, что присутствие НАТО в Ираке, американо-российские отношения, вопросы Средиземноморья или Черного морей - международная дипломатия, политика, безопасность в регионе развиваются динамично.

«В этой динамической среде Турция защищает права и интересы нации, и впредь будет прилагать усилия для этого», - отметил Х.Акар.