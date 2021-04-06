США рассматривают возможность бойкота Олимпиады в Пекине

США собираются обсудить со своими союзниками возможный бойкот предстоящих в 2022 году зимних Олимпийских игр в Пекине. Об этом накануне заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Он заверил, что США "разумеется, желают обсудить" тему бойкота с союзниками, а "скоординированный подход к этому вопросу лежит не только в наших интересах, но и в интересах наших союзников и партнеров", сообщает Дойче велле.

По его словам, дискуссии и переговоры о том, как реагировать на Олимпийские игры в свете последних обвинений Китая в нарушении прав человека уже ведутся, однако "до Игр еще остается время, и пока нет необходимости в каких-то сроках".

Международный олимпийский комитет и его глава Томас Бах пока отвергают идею бойкота как "неправильный ответ на эти вопросы".