Пашинян уже в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян находится с рабочим визитом в Москве. Об этом пресс-секретарь главы правительства Мане Геворкян сообщила на своей странице в Facebook.



Согласно сообщению, глава армянского правительства обсудит с президентом России Владимиром Путиным вопросы повестки двусторонних отношений, в частности, торгово-экономические связи, энергетику, безопасность, стратегические инвестиции и здравоохранение. В повестку дня встречи премьер-министра Армении и президента России также включены вопросы, связанные с осуществлением положений трехстороннего заявления по Карабаху.