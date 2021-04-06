Эльмир Алиев, отдел спорта 14:10

Провальное выступление сборной Азербайджана по борьбе на Европейском олимпийском квалификационном турнире в Будапеште породило разговоры о том, что в тренерских штабах национальных команд еще до Олимпиады могут произойти изменения.

В частности, ходят слухи, что спасать сборную по вольной борьбе, которую сейчас возглавляет олимпийский чемпион Сиднея-2000 Намик Абдуллаев, может быть призван ее бывший главный тренер, победитель московской Олимпиады 1980 года Сайпулла Абсаидов, ранее десять лет проработавший в Азербайджане. Сам Абсаидов тоже не прочь вернуться в Баку. Накануне он опубликовал в своем Instagram фотографию, на которой вместе с ним запечатлен американский специалист по физической подготовке Марк Филиппс, время от времени помогающий нашей команде. На фото видно, что оно снято в зале Олимпийского спорткомплекса в Гёйгёле. Там сейчас проводят сборы национальные команды Азербайджана. Однако, как выяснилось, это старая фотография. Российский специалист сейчас находится не в Гёйгёле, а в Махачкале, но готов приехать в Азербайджан, если его пригласят. Об этом и многом другом он сам рассказал haqqin.az.

«Вместе с Марком Филиппсом мы готовили сборную Азербайджана к Олимпийским играм в Рио, - говорит Абсаидов. – У нас с ним сложились дружеские отношения. Кстати, в отличие от меня Марк сейчас действительно в Гёйгёле. Он приглашен для подготовки команды. Он один из самых авторитетных специалистов в мире. Когда мы с ним вместе работали, спортсмены чувствовали себя великолепно. То фото и вправду было снято в Гёйгёле. Тамошняя база находится на уровне среднегорья, и она идеально подходила нам с точки зрения функциональной подготовки. Поэтому мы часто проводили там сборы. Это приятные воспоминания. Я ровно 10 лет проработал в Азербайджане, и с удовольствием вспоминаю те годы. Это были одни из самых интересных и счастливых лет в моей жизни. С большим уважением отношусь и к президенту страны, и ко всему азербайджанскому народу. Мне очень приятно бывать в Баку. У меня там много друзей и не только в спорте. Из этих 10 лет, что я работал в Азербайджане, я около шести лет был главным тренером взрослой сборной. Также был старшим тренером молодежной команды и консультантом, больше занимаясь селекцией среди детей. Ездил по регионам, отбирал талантливых ребят… То есть я изнутри знаю общую ситуацию в азербайджанской борьбе».

Сайпулла Абсаидов готов оказать посильную помощь в подготовке азербайджанских вольников. Пока они смогли завоевать лишь три олимпийские лицензии из шести. В женской и греко-римской борьбе ситуация еще хуже – только по одной завоеванной путевке. Впереди команду ждет чемпионат Европы в Варшаве и важнейшее соревнование - Мировой олимпийский квалификационный турнир в Софии, который пройдет в начале мая. Это будет последний шанс, чтобы квалифицироваться в Токио. «Для меня не имеет принципиального значения, какой именно пост занимать в сборной Азербайджана – быть главным тренером вольников или консультантом, - продолжает С.Абсаидов. - С удовольствием готов помочь, чем смогу. Переговоров с руководством Федерации борьбы Азербайджана на этот счет у меня не было. Были разговоры с борцами сборной Азербайджана, с тренерами… Обсуждали, что было бы хорошо, если бы поработали вместе. Но это, понятное дело, все неофициально. Только с руководством можно официально говорить об этих вопросах». Осенью 2019 года Сайпулла Абсаидов неожиданно покинул сборную Азербайджана. Он не поехал с командой на лицензионный чемпионат мира в Нур-Султан, на котором азербайджанские вольники смогли взять лишь одну путевку на Олимпиаду и две серебряные медали. После этого Абсаидов столкнулся с резкой критикой в свой адрес со стороны лидера сборной Азербайджана, 3-кратного чемпиона мира и Европы Гаджи Алиева. «Ничего серьезного там не было, - вспоминает российский специалист. - Перед чемпионатом мира я чуть не сломал ногу. Я практически не мог ходить, поэтому не смог поехать в Нур-Султан. Получилось так, что примерно за неделю до чемпионата мира я отошел от команды. Затем было неудачное выступление, нам не повезло. Ну а дальше, возможно, были обсуждения в Федерации… Я – человек приглашенный. Пригласили – работаю, не пригласили – тут ничего не скажешь, это нормальное явление».