Песков заговорил об «Искандерах»: «Ничего не знаю»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что по-прежнему не располагает подтверждением или опровержением информации азербайджанских военных об обнаружении в Нагорном Карабахе обломков ракет от комплекса «Искандер», сообщает «Интерфакс Азербайджан».

«По ракете ничего не могу сказать, не обладаю информацией», - сказал он журналистам в ответ на новую просьбу прокомментировать соответствующее заявление азербайджанской стороны.

Журналисты уже обращались к Пескову в минувшую пятницу с аналогичным вопросом, сразу после появления сообщений из Баку.

Тогда представитель Кремля заявил, что не знает, докладывалось ли президенту Владимиру Путину об этом, и располагают ли российские военные информацией по этому вопросу.