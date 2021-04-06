Сегодня состоялась презентация проекта Государственного таможенного комитета “Портал торговой статистики". В презентации, состоявшейся в Европейском региональном офисе Всемирной таможенной организации, по усилению потенциала в Баку приняли участие начальник Секретариата Государственного таможенного комитета Анар Сулейманов, сотрудники соответствующих структур комитета и журналисты.

Анар Сулейманов отметил, что Государственный таможенный комитет регулярно реализует инновационные проекты на основе информационных технологий с целью дальнейшего улучшения предпринимательской среды, обеспечения прозрачности во внешнеэкономической деятельности, упрощения таможенных процедур и процессов пересечения границы. «Портал торговой статистики» также является очередным проектом, подготовленным таможенными органами.

Было подчеркнуто, что основной целью создания «Портала торговой статистики» является визуальное и интересное представление торгового оборота Азербайджана для заинтересованных сторон.

Анар Сулейманов отметил, что портал позволит участникам внешнеэкономической деятельности анализировать рынок в стране, а также получать статистические данные в едином цифровом пространстве. Портал поможет заинтересованным сторонам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью, проводить более точные бизнес-исследования, предоставляя статистические данные. Это, в свою очередь, создаст основу для повышения конкурентоспособности в торговле.

Он также отметил, что другим новшеством портала является доведение до заинтересованных сторон в более современном формате информации о товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Азербайджана, ставках импортных и экспортных таможенных пошлин. При этом документы, необходимые для оформления товаров при импорте или экспорте в связи с предпринимательской деятельностью, и наименование органа, выдавшего документ, представляются в публичном порядке через портал.

Затем заместитель начальника Главного управления технологических инноваций и статистики Государственного таможенного комитета Эльдар Аббасов представил подробную информацию о портале.

«Портал торговой статистики» подготовлен Главным управлением технологических инноваций и статистики Государственного таможенного комитета и размещен на портале www.stats.customs.gov.az.