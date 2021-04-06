В Азербайджане за минувшие сутки выявлено 2 595 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. В то же время 1 073 пациента выписаны после завершения лечения, говорится в сообщении Оперативного штаба по борьбе с коронавирусом при Кабинете министров АР в среду, 7 апреля.

За прошедший день от осложнений имеющихся заболеваний скончались 37 человек, чье тестирование на коронавирус дало положительный результат.

Всего в Азербайджане выявлено в общей сложности 276 464 случая заражения коронавирусом, из этого числа 244 540 человек благополучно прошли лечение, 3 780 пациентов клиник скончались. Лечение 28 144 человек, зараженных COVID-19, продолжается в больницах особого режима.

За указанный период в стране проведено 2 963 012 тестов на выявление коронавирусной инфекции, в том числе 14 593 - за минувшие сутки.